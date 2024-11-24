Kırşehir'de okullar 1 gün tatil edildi

Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kırşehir'de okullar 1 gün tatil edildi
Kayseri GündemEditör

Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Yoğun kar yağışının ardından oluşan tipi sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okulların tatil edildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

İHA
Kayseri Gündem

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