Ülkü Ocakları'ndan esnafa Ahilik Haftası hediyesi

Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı, 37. Ahilik Haftası’nın başlaması nedeniyle esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek; siftah ve Ahilik Duası hediyesinde bulundu.

Esnafın ticari hayatında önemli bir yere sahip olan Ahilik Kültürü’nün yaşatılması ve geliştirilmesi adına yapılan etkinliğe öncülük eden Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanı İbrahim Gürler, farkındalık oluşturmak ve esnafın yaşadığı durumların bilinmesi adına etkinliği organize ettiklerini söyledi. Gürler ayrıca; her esnafın hafta boyunca geleneğe uygun yaşamasının öneminin farkında olduklarını da sözlerine ekledi.

Ahilik Haftası boyunca sürdürülecek ziyaretlerde Ülkü Ocakları, esnaf gezilerinde değerlerin hatırlanması ve geliştirilmesi için katkı sunmayı hedefliyor.