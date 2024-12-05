Kızılırmak'ta büyük çevre felaketi

Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi'nde bulunan bazı besi ahırlarından gelen sıvılaştırılmış hayvan dışkıları, Kızılırmak'a boşaltılmaya devam ediyor.

Kızılırmak'ta büyük çevre felaketi

Kızılırmak’a Boşaltılan Hayvan Dışkıları, Çevreyi ve Sağlığı Tehdit Ediyor!

Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi'nde bulunan bazı besi ahırlarından gelen sıvılaştırılmış hayvan dışkıları, Kızılırmak’a boşaltılmaya devam ediyor. Tarihi Tekgöz Köprüsü çevresinde meydana gelen bu olay, sadece nehirdeki ekosistemi değil, bölgedeki insan ve hayvan sağlığını da tehdit ediyor.

Kızılırmak'ta büyük çevre felaketi

Kızılırmak, hem bölgedeki doğal hayat için hayati öneme sahip hem de birçok insanın içme suyu kaynağını oluşturuyor. Ancak hayvan dışkılarının nehire karışması, suyun kirlenmesine ve içme suyunun güvenliğini tehlikeye atmasına neden oluyor. Bu durum, bölgedeki tarım alanlarının da olumsuz etkilenmesine yol açmakta ve toprak verimliliğini azaltmaktadır. 

Kızılırmak'ta büyük çevre felaketi

TEKGÖZ KÖPRÜSÜ YOLU HAYVAN PİSLİĞİNDEN GEÇİLEMİYOR

Ayrıca, tarihi Tekgöz Köprüsü gibi kültürel mirasın bulunduğu bu bölgede, çevre kirliliği hem tarihî dokuyu hem de turizm potansiyelini zedeliyor. Çevre felaketi yaratmaya başlayan bu durum, köprünün yapısal bütünlüğünü tehdit ederken, bölgedeki biyolojik çeşitliliği de yok etmeye doğru gitmektedir.

Kızılırmak’a atılan hayvan dışkılarının etkileri, su kirliliğiyle birlikte hızlı bir şekilde yayılmakta ve bölge halkı başta olmak üzere birçok insanın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Zararlı bakteri ve mikropların yayılması, enfeksiyon hastalıklarının artmasına sebep olabilir. 

Kızılırmak'ta büyük çevre felaketi

Besi ahırlarından Kızılırmak’a boşaltılan hayvan dışkılarının çevreye yaydığı kötü koku, hem hava kalitesini düşürerek insan sağlığını olumsuz etkiliyor hem de bölgedeki ekosistemi bozan bir çevre felaketine yol açıyor.

Kızılırmak'ta büyük çevre felaketi

Bu durum karşısında yetkililerin hızla önlem alması ve çevre koruma tedbirlerini uygulamaya koyması gerektiği aşikâr. Kızılırmak’ın geleceği, bölgedeki halk sağlığı ve doğal mirasın korunması için bu tür kirleticilerin kontrol altına alınması hayati önem taşımaktadır.

Haber Merkezi

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