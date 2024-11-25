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  • Kızılören Yaylası'nda hayat durdu: çobanlar ve hayvanlar kar esaretinde

Kızılören Yaylası'nda hayat durdu: çobanlar ve hayvanlar kar esaretinde

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören Yaylası'nın Orta Mahalle Küme Evler ve Uyuz Yuvası mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bölgedeki iki çoban, 250 koyun ve 100 yılkı atı, kar nedeniyle mahsur kaldı.

Kızılören Yaylası'nda hayat durdu: çobanlar ve hayvanlar kar esaretinde

Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, bölgeye ulaşım sağlanamıyor. Çobanların durumu hakkında henüz net bir bilgi alınamazken, ekiplerin kurtarma çalışmaları için seferber olduğu öğrenildi. Ancak kar kalınlığının metreleri bulduğu belirtiliyor ve çalışmaların zorlukla ilerlediği ifade ediliyor.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ve acil durumlar için ivedilikle ihbarda bulunmalarını istedi. Çobanların ve hayvanların sağlık durumuyla ilgili endişeler sürerken, kurtarma ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaşması umut ediliyor.

Yetkililerden Çağrı:
Yetkililer, bölgedeki yoğun kar yağışına dikkat çekerek vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Kızılören Yaylası’ndaki mahsur kalma olayıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Haber Merkezi

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