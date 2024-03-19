Kocasinan'da çocuklar, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle büyüyor

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenmeyi ve çevre konusunda daha duyarlı olmayı sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenliyor. Yeni dönemde de çevre belediyeciliğini ön planda tutan projeler hazırlayan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreyi korumak ve atıkları ekonomiye yeniden kazandırabilmek amacıyla öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini söyledi.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çocuklara çevre bilincini aşılamak için miniklere geri dönüşüm semineri verdiklerini ifade ederek, “Çevre bilincini çocuklara küçük yaşta vermeyi amaçlıyoruz. Geri dönüştürülebilir; cam, plastik, metal ve kağıt gibi değerli atıkların ekonomiye nasıl geri kazandırıldığını gelecek nesillere anlatmak, onlara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha iyi imkan ve mekanlar bırakmak, belediyeler olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, israf edildiği takdirde bir gün tükeneceği göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşümün ve Sıfır Atık Projesi’nin öneminin çok daha net biçimde anlaşılacağını anlatıyoruz. İşte bu gerçeği çocuklarımıza, çocuklarımız vasıtasıyla da anne ve babalarına aktararak hem bugünü hem de yarınları kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yoğun çalışmalar sergilediklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesillere daha iyi imkanlar bırakmak için geleceğin sahibi çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Çevreye karşı duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerleri kapsamında Uğurevler Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Ahmet Usta ile Onur Özden tarafından geri dönüşümün önemi konusunda verilen eğitimi minik öğrenciler ilgiyle izledi. Ambalaj atıklarının toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönünde konuları slayt eşliğinde öğrencilere anlatan Usta ve Özden, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gerekenler konusunda faydalı bilgiler verdi.

Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu Müdür Yardımcısı Sinem Emre ise, öğrencileri geri dönüşüm hakkında bilgilendirdiği ve onlara çevre bilinci aşıladığı için Kocasinan Belediyesi çalışanları ile Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.