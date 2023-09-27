Kocasinan'da Deprem İzolasyon Sistemleri Eğitimi

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde merkez belediyelerdeki imar müdürlüğüne bağlı teknik çalışanlarına yönelik deprem izolasyon sistemleri hakkında eğitim verildi.

PAYLAŞ
  • 27.09.2023 13:34
  • Güncelleme: 27.09.2023 14:51
Kocasinan'da Deprem İzolasyon Sistemleri Eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde merkez belediyelerdeki imar müdürlüğüne bağlı teknik çalışanlarına yönelik deprem izolasyon sistemleri hakkında eğitim verildi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde organize edilen eğitimle deprem izolasyon sistemleri hakkında imar müdürlüğüne bağlı teknik personele bilgiler aktarıldı. Belediyenin seminer salonunda düzenlenen eğitime; Başkent Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Dr. Kaan Kaatsız, Başkent Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Dr. Fırat Soner Alıcı, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Talas Belediyesi ve Hacılar Belediyesi’nin İmar Müdürlüklerine bağlı teknik personel katıldı. Akademisyenler tarafından verilen eğitimde deprem izolatörlerinin Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihçesi, gelişimi, izolatör çeşitleri hakkında genel bilgiler aktarıldı. Ayrıca izolatör sistemlerinin projelendirilmesi, uygulama esasları, çalışma prensipleri, izolatörlü yapıların, statik projelerinin hazırlanması esnasında uyulması gereken teknik kriterler, hesap yöntemleri ile mimari, mekanik, elektrik ve peyzaj tasarımlarında uyulması gereken kurallar, izolatör sistemli yapıların, zemin, proje ve uygulama denetimlerinin Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı çerçevesindeki ‘Özel Yapılar’ yönetmeliğine uygun olarak denetleneceği yönetmelik hakkında bilgiler verildi.

Belediye çalışanlarının daha donanımlı olmaları için çeşitli eğitimler verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar ise “Hizmet içi eğitim çerçevesinde personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Bütün gayemiz, yapılan her şeyin bir önceki günden bir sonraki güne daha güzel olması içindir” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da Deprem İzolasyon Sistemleri Eğitimi

Kocasinan'da Deprem İzolasyon Sistemleri Eğitimi

'Dost Eli ile Dost Mağaza' gönüllere dokunuyor

'Dost Eli ile Dost Mağaza' gönüllere dokunuyor

Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

MHP'li Özdemir, sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarını sordu

MHP'li Özdemir, sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarını sordu

Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki

Kayseri Barosu'ndan avukatlara yönelik saldırılara tepki

Başkan Büyükkılıç'tan Ak Parti Teşkilat Toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Ak Parti Teşkilat Toplantısı

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İl tarım ve orman müdürü olarak atanan Saklav'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

İl tarım ve orman müdürü olarak atanan Saklav'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Başkan Palancıoğlu'ndan öğrencilere altın öğütler

Başkan Palancıoğlu'ndan öğrencilere altın öğütler

DAHA FAZLA
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

ERÜ' de '10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı' düzenlendi

ERÜ' de '10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı' düzenlendi

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

KAYMEK, 'Projen ile gel' sloganıyla Teknofest gençliği yetiştiriyor

KAYMEK, 'Projen ile gel' sloganıyla Teknofest gençliği yetiştiriyor