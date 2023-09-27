Kocasinan'da Deprem İzolasyon Sistemleri Eğitimi

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde merkez belediyelerdeki imar müdürlüğüne bağlı teknik çalışanlarına yönelik deprem izolasyon sistemleri hakkında eğitim verildi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde organize edilen eğitimle deprem izolasyon sistemleri hakkında imar müdürlüğüne bağlı teknik personele bilgiler aktarıldı. Belediyenin seminer salonunda düzenlenen eğitime; Başkent Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Dr. Kaan Kaatsız, Başkent Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Dr. Fırat Soner Alıcı, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Talas Belediyesi ve Hacılar Belediyesi’nin İmar Müdürlüklerine bağlı teknik personel katıldı. Akademisyenler tarafından verilen eğitimde deprem izolatörlerinin Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihçesi, gelişimi, izolatör çeşitleri hakkında genel bilgiler aktarıldı. Ayrıca izolatör sistemlerinin projelendirilmesi, uygulama esasları, çalışma prensipleri, izolatörlü yapıların, statik projelerinin hazırlanması esnasında uyulması gereken teknik kriterler, hesap yöntemleri ile mimari, mekanik, elektrik ve peyzaj tasarımlarında uyulması gereken kurallar, izolatör sistemli yapıların, zemin, proje ve uygulama denetimlerinin Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı çerçevesindeki ‘Özel Yapılar’ yönetmeliğine uygun olarak denetleneceği yönetmelik hakkında bilgiler verildi.

Belediye çalışanlarının daha donanımlı olmaları için çeşitli eğitimler verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar ise “Hizmet içi eğitim çerçevesinde personelimize yönelik çeşitli alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Bütün gayemiz, yapılan her şeyin bir önceki günden bir sonraki güne daha güzel olması içindir” diye konuştu.