Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, başkan amca yapıyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesi sırasında gençlerin ve çocukların yeni yapımına başlanan parkın içinde halı saha yapılması isteğini geri çevirmedi. Hızlı bir şekilde parkın planını değiştirerek, parkın içine halı saha yapılacak şekilde revize ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, gençlerimizin yüzünü güldürmek ve gençlerimize daha güzel bir Kocasinan ve Kayseri bırakabilmek içindir” dedi.

Ahievran Mahallesi’nde yeni yapılan parkı inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, daha önce parkın içine halı saha isteyen çocuklarla yine karşılaştı. Onlarla sohbet edip, Kayserispor forması hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, Bekir, Muhammed, Eren ve diğer nice arkadaşları için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Ahievran Mahallesi’nde 4 bin 200 metrekare alana yeni bir park yapıyoruz. Ayrıca geçenlerde bölgede inceleme sırasında Bekir kardeşimiz, bizden mahalleye halı saha isteğini iletti. Bunun üzerine bizde hızlı bir şekilde bu parkı, halı saha yapılacak şekilde revize ettik. Parkın içine halı sahayı da ekledik. Bekir, Muhammed, Eren ve diğer arkadaşları, güzel günlerde parkta oynamaları nasip olsun. Bütün gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız ve destekliyoruz. Her alanda yanlarında olurken, daha nitelikli bir şekilde parklarda oynayabilmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çalışıyoruz. İnşaatına başladığımız parkın en kısa sürede tamamlanıp, hem buradaki gençler hem de dışarıdan gelecek olan gençler için iyi bir oyun mekanı olacak. Sadece gençler ve çocuklar için değil, yetişkinlerinde keyifli vakit geçirecekleri güzel bir parkı bölgeye kazandırıyoruz. Hayırlı olsun. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Bekir, Muhammed, Eren ise “Teşekkür ederim Başkanım, halı saha isteğimizi yerine getiriyorsunuz. Artık evimizin önünde halı saha da daha keyifli vakit geçireceğiz. Allah razı olsun. Çok mutluyuz ” dedi.