Kocasinan'da Modern Dönüşüm Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Mahalledeki dönüşüm alanında gerçekleştirilen çalışmalarda, konut üretiminin yanı sıra sosyal donatılar, altyapı hizmetleri ve çevre düzenlemeleri de hayata geçiriliyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, yeni konutların ve altyapı hizmetlerinin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundular.

Yunusemre’de yapılan kentsel dönüşüm ile birlikte sosyal tesisler ve yeşil alanların da bölgeye kazandırılacağı ifade edildi. Mahallelerin daha modern bir görünüm kazanması için atılan adımların olumlu etkileri Bursa genelinde hissedileceği belirtildi.

Ayrıca, ulaşım kalitesini artırmak amacıyla, ilçenin çeşitli noktalarında asfalt yenileme çalışmaları hızlandırıldı. Bu çalışmalar sayesinde Kocasinan'ın daha konforlu bir yaşam alanı haline gelmesi hedefleniyor.