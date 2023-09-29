Kocasinan'dan gençlere bir kütüphane daha

Kocasinan Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan'ın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, '800 metrekarelik alanın 400 metrekareden fazla kısmı kütüphane olarak geri kalanı da Kafe Sinan olarak hizmet verecek' dedi.

PAYLAŞ
  • 29.09.2023 16:49
  • Güncelleme: 30.09.2023 10:11
Kocasinan'dan gençlere bir kütüphane daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan’ın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “800 metrekarelik alanın 400 metrekareden fazla kısmı kütüphane olarak geri kalanı da Kafe Sinan olarak hizmet verecek” dedi.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Daha önce karakol olan alanı gençlere ve eğitime hizmet vermek için faaliyete geçirdiklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bugün Allah nasip ederse Sinan Kütüphanesi’nin ve Kafe Sinan’ın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Sinan Kütüphanesi’nin ve Kafe Sinan’ın bulunduğu hemen yanı başımızdaki yerde öncesinde bir polis karakolu yanı başında da belediyemizin zabıta noktası vardı. Karakolumuzu Erkilet’te yeni bir binaya taşıdık. Zabıta karakolunu da komşu mahallemiz olan Mimarsinan Mahallesi’ne taşıdık. Hizmetin akışı oralarda devam ediyor. Bu yeni mekanda da gençlerimiz için, gençlerimizi kitapla buluşturmak için, eğitime hizmet vermesi için bu tesisi faaliyete geçirdik. Yaklaşık 800 metrekare alana sahip olan bu mekanda 400 metrekarenin biraz üzerindeki bir kısım kütüphane olarak hizmet veriyor, kalan kısmı da Kafe Sinan olarak hizmet verecek. Kütüphanemizde hem sesli hem de sessiz çalışma ortamının sunulduğu, teknoloji ile gençlerin buluştuğu, internetle her şekilde dijital ortama açılabilen müthiş bir altyapı var. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İl Kültür Müdürümüz Şükrü Dursun’a ve Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyorum çünkü kitapların temininde emekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Ben değerli başkanımızı gerçekten sosyal içerikli bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerle sizleri buluşturmayı mevlam lütfetsin diyerek de dua ediyorum. Bu şehre hep beraber hizmet ediyoruz. Elbette yaptıklarımız var, yapacaklarımız var belki eksiklerimiz var ama onları da el ele gönül gönüle nasıl gideririzin de gayretini sürdürüyoruz. Biz okumak ve okumak isteyenlere fırsat vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Allah’a şükrediyoruz 17-0’ın memleketindeyiz. Protokol tamamen Cumhur İttifakı’nda. Bunun için şükrediyoruz ve önümüzdeki seçimde de bu başarının devam etmesini murat ediyoruz. Burada bir kütüphane açılışındayız. Özellikle son 1 yılda evde ders çalışmak yerine kütüphanede ders çalışmayı çok önemseyen bir gençlik var. Oraya gittiğimizde de gördüğümüz şu ki ya önünde kuyruk var. Herkes sükûnet içerisinde sırasını bekleyerek içeriye girmeye gayret ediyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki biraz sonra bir belediye başkanımız bir ikramda bulunuyor. Mahallelerine de kütüphane isteyen insanların sayısında muhteşem bir artış var. Buradan belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kütüphanemizim şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler tarafından kurdele kesilerek açılış töreni sona erdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Kayserispor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Bakan Özhaseki: 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır'

Bakan Özhaseki: 'Dünyada Türkiye Cumhuriyeti ismi geçtiği zaman başımızın dik olduğu bir dönem başlamıştır'

Yangını film izler gibi izlediler

Yangını film izler gibi izlediler

Saldırgan köpeğin bakıcısına işlem yapıldı

Saldırgan köpeğin bakıcısına işlem yapıldı

Kocasinan'dan gençlere bir kütüphane daha

Kocasinan'dan gençlere bir kütüphane daha

Kayseri TEM'den suça geçit yok: 6 ayrı uygulamada 5 şahıs yakalandı

Kayseri TEM'den suça geçit yok: 6 ayrı uygulamada 5 şahıs yakalandı

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateş savaşçıları itfaiye ekipleri

Ateş savaşçıları itfaiye ekipleri

Lise öğrencileri, Yeşilay'da Parlamenter Tipi Münazara Projesi'ni anlattı

Lise öğrencileri, Yeşilay'da Parlamenter Tipi Münazara Projesi'ni anlattı

DAHA FAZLA
Milli Eğitim Müdürlüğünden Kayserispor'a moral ziyareti

Milli Eğitim Müdürlüğünden Kayserispor'a moral ziyareti

Kavgada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Kavgada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi

Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı

Apartman boşluğuna düşen inşaat işçisi kurtarılamadı

Apartman boşluğuna düşen inşaat işçisi kurtarılamadı