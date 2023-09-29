Kocasinan'dan gençlere bir kütüphane daha

Kocasinan Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan’ın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “800 metrekarelik alanın 400 metrekareden fazla kısmı kütüphane olarak geri kalanı da Kafe Sinan olarak hizmet verecek” dedi.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Daha önce karakol olan alanı gençlere ve eğitime hizmet vermek için faaliyete geçirdiklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bugün Allah nasip ederse Sinan Kütüphanesi’nin ve Kafe Sinan’ın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Sinan Kütüphanesi’nin ve Kafe Sinan’ın bulunduğu hemen yanı başımızdaki yerde öncesinde bir polis karakolu yanı başında da belediyemizin zabıta noktası vardı. Karakolumuzu Erkilet’te yeni bir binaya taşıdık. Zabıta karakolunu da komşu mahallemiz olan Mimarsinan Mahallesi’ne taşıdık. Hizmetin akışı oralarda devam ediyor. Bu yeni mekanda da gençlerimiz için, gençlerimizi kitapla buluşturmak için, eğitime hizmet vermesi için bu tesisi faaliyete geçirdik. Yaklaşık 800 metrekare alana sahip olan bu mekanda 400 metrekarenin biraz üzerindeki bir kısım kütüphane olarak hizmet veriyor, kalan kısmı da Kafe Sinan olarak hizmet verecek. Kütüphanemizde hem sesli hem de sessiz çalışma ortamının sunulduğu, teknoloji ile gençlerin buluştuğu, internetle her şekilde dijital ortama açılabilen müthiş bir altyapı var. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İl Kültür Müdürümüz Şükrü Dursun’a ve Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyorum çünkü kitapların temininde emekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Ben değerli başkanımızı gerçekten sosyal içerikli bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerle sizleri buluşturmayı mevlam lütfetsin diyerek de dua ediyorum. Bu şehre hep beraber hizmet ediyoruz. Elbette yaptıklarımız var, yapacaklarımız var belki eksiklerimiz var ama onları da el ele gönül gönüle nasıl gideririzin de gayretini sürdürüyoruz. Biz okumak ve okumak isteyenlere fırsat vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Allah’a şükrediyoruz 17-0’ın memleketindeyiz. Protokol tamamen Cumhur İttifakı’nda. Bunun için şükrediyoruz ve önümüzdeki seçimde de bu başarının devam etmesini murat ediyoruz. Burada bir kütüphane açılışındayız. Özellikle son 1 yılda evde ders çalışmak yerine kütüphanede ders çalışmayı çok önemseyen bir gençlik var. Oraya gittiğimizde de gördüğümüz şu ki ya önünde kuyruk var. Herkes sükûnet içerisinde sırasını bekleyerek içeriye girmeye gayret ediyorlar. Bir de bakıyorsunuz ki biraz sonra bir belediye başkanımız bir ikramda bulunuyor. Mahallelerine de kütüphane isteyen insanların sayısında muhteşem bir artış var. Buradan belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kütüphanemizim şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler tarafından kurdele kesilerek açılış töreni sona erdi.