Kocasinan'ın Çocuk Köyü Projesi, Kayseri'de tek Türkiye'de ise iki belediyeden biri olacak

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan çocuklara yönelik tesisler kazandıracaklarını, teknoloji tabanlı atölyelerin sayısını artıracaklarını ve Çocuk Köyü Projesini hayata geçireceklerini belirterek, müjde üstüne müjde verdi.

“Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarına vurgu yaparak, “Her yapılan hizmet, çocuklar içindir” dedi. Kocasinan Belediyesi olarak ‘İnsan odaklı’ belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikli olarak projelerimizin merkezi çocuklarımız ve gençlerimizdir. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Özellikle rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Çocuk Kulübü sayısını da artırma noktasında net kararlılığımız var. Ziyagökalp ve Beyazşehir tesislerimiz bitti, yakın zamanda açılışını yapacağız ve yeni Çocuk Kulübü tesislerini de kazandırmaya devam edeceğiz. Akıl oyunları ve görsel sanatlar gibi faaliyetlerle Çocuk Kulübümüzü şekillendiriyoruz. Özellikle yeni dönemde beni en heyecanlandıran projelerimden bir tanesi olan Çocuk Köyü projesi, ayrı bir önemli ve değerlidir. Çünkü çocuk demek, aile demektir. Aile, demek gelecek ve milletin devamlılığı demektir. Milletin devamlılığı da güçlü bir ülke demektir. Güçlü ve Büyük bir Türkiye’nin temellerini, aile oluşturmaktadır. O zaman aile için, geleceğimiz, evlatlarımız ve çocuklarımız için bu projeleri yapmamız lazımdır. Ayrıca Çocuk Trafik eğitim Park Projesini de çocuklarımız için hayata geçireceğiz. Özel çocuklar için ise Mola Evi Projesi’ni ilçemize kazandıracağız. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocukların spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, onların etkin şekilde yer alacağı yeni proje ve çalışmaları hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.