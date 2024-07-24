Kontrolden çıkan 2 araç takla attı: 2 yaralı

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar takla attı. kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan 2 araç takla attı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara  ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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