Köyü tehdit eden kayalara hendekli çözüm
Sivas'ın Ulaş ilçesi Boğazdere köyünde kaya düşmesi riskine karşı İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri iş makineleriyle hendek açarak kalıcı önlem aldı.
Sivas’ın Ulaş ilçesi Boğazdere köyünde kaya düşmesi riskine karşı İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri iş makineleriyle hendek açarak kalıcı önlem aldı.
AFAD ekipleri, Boğazdere köyünde kaya düşmesi riskine karşı önlem almak için çalışma başlattı. Sivas İl Özel İdaresi’nin iş makinesi desteği ile kayaların bulunduğu bölgede hendek açıldı. 2 gün süren çalışmaların ardından alınan bu kalıcı önlem sayesinde risk ortadan kaldırılırken vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.