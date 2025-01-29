KTO'da 2025 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Ekonomik Değerlendirmeler ve 2025 Hedefleri

KTO Ocak Ayı olağan meclis toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığındaki toplantıya KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Çinli iş insanı Liang Jieshan, meclis ve komite üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Ocak ayında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi ve gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı dileyerek başladı.

Gülsoy, küresel ekonominin 2024 yılını yüksek enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve ticaret savaşları etkisinde potansiyelin altında bir büyümeyle kapattığını belirtti. 2025 yılının da benzer zorluklarla geçeceğine dikkat çeken Gülsoy, özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret kısıtlamaları ve Avrupa ekonomisindeki zayıflığın önemli riskler oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye Ekonomisi ve Uyumlu Politikalar

Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yaşanan yavaşlamanın ardından 2025 yılında uyumlu politikalar izlenerek çıkışa geçebileceğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin enflasyon, büyüme ve ihracat olmak üzere üç sac ayağı üzerinde durduğunu belirtti.

- **Enflasyon: 2024 yılında enflasyonun yavaşlama eğiliminde olduğunu ve yılı yüzde 44.4 ile kapattığını söyledi.

- **Büyüme: 2025’te büyüme oranının yüzde 3 düzeyinde tutulması bekleniyor.

- **İhracat: 2024 yılında ihracat yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara ulaştı. İhracatçıların dengeli bir kur artışı beklentisi var.

Yerel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gülsoy, konuşmasının sonunda yerel sorunlara da değindi. Lojistik Merkez, otoban bağlantı yolu ve konteyner raylı taşımacılık için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, atıl durumdaki mera vasfını yitirmiş arazilerin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Plaket ve Fahri Üyelik Töreni

Toplantının sonunda, KTO’da 2024 yılında en çok faaliyette bulunan Sigorta Acenteleri ve Aracıları, Yük ve Yolcu Taşımacılığı, Eğitim Sektörü, Gayrimenkul Kiralama ve Bina Yönetimi Hizmetleri, İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti Meslek Komitelerine plaket verildi. Ayrıca, toplantıya katılan Çinli iş insanı Liang Jieshan’a fahri üyelik belgesi takdim edildi.

KTO’nun 2025 yılındaki ilk meclis toplantısı, ekonomik değerlendirmeler ve yerel sorunların ele alındığı verimli bir oturum oldu.