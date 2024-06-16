Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı

Kayseri'nin Talas ilçesinde iddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı.

Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde iddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi’nde bulunan kurban kesim alanında meydana gelen olayda A.D. isimli Roman vatandaş, iddiaya göre kurban eti alamadı. Bunalıma giren A.D., kendisini orada bulunan elektrik direğine iple asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek A.D.’yi kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.D., burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
İHA
Kayseri Gündem

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