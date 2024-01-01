Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir çiftçi kümesine dadadan tilkiyi yakalamayı başardı, yediği tavuklarından dolayı cezalandırması gerekirken zarar vermeden doğaya saldı.

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki yerleşim yerlerine kadar indi. Sivas’ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyünde Mutlu Demir’e ait olan kümese dadanan tilki, Demir tarafından suçüstü yakalandı. Demir, tilkinin kümese girdiğini fark edince hemen kümese koştu. Daha önce tilki tarafından tavukları telef edilen Demir bu kez tilkiyi tavuklarına zarar vermeden yakaladı. Tilkiye zarar vermeyen Demir, tilkiyi tekrardan doğal yaşamına bıraktı. Doğal yaşamına bırakılan tilki hızla araziye koşarak gözden kayboldu.

Mutlu Demir, tilkinin çok güzel bir görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlar geçen sene kümesime bir tilki dadanmıştı. 25-30 tane tavuğumu yemişti. Bu sene bir tane daha dadandı. Yine yakaladım. Doğaya bırakacağım. Bu tilki pek fazla yiyemedi. Çok güzel görüntüsü var” dedi.