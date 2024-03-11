Kuzey çevreyolundaki kazada ölen baba kızın cenaze namazları kılındı

 Sabah saatlerinde Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen kazada bir kamyon ve otomobil çarpıştığı kaza yaşamını yitiren baba - kızın cenaze namazı kılındı.

Kuzey çevreyolundaki kazada ölen baba kızın cenaze namazları kılındı

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Çevreyolu’nda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon ve otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ekipler Fakı Akar ile kızı Ayşenur Akar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemlerin ardından aileye teslim edilen baba - kızın cenaze namazları Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenazeler defnedilmek üzere  Sarız’a gönderildi.

1ha

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