LGS'de tercih yapacaklara önemli uyarılar

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) tercih yapacak öğrencilere nasihatlerde bulunarak; "Öğrencilerimiz kendi sonuçlarına, yeteneklerine ve isteklerine göre doğru bir ortaöğretim kurumunu tercih etmeleri gerekiyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, LGS kapsamında okul seçecek olan öğrencilere nasihatlerde bulundu. Karaköse; "Liseye giriş sınavı sonuçlarımız açıklandı. 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimizin tercih dönemi var. Bu tercih iki sonuca göre olacak. Alınan puana göre yapılan tercih ve öğrencimizin mezun olduğu okuldaki başarı durumuna göre tercih yapılacak. Bizim ilimizde mezun olan öğrenci sayısı 24 bin 500, hazırladığımız kontenjanda 25 bin 100. Öncelikli olarak hiçbir öğrencimiz boşta kalmayacak. Öğrencilerimizin yoğunlukları düşünülerek öğrencilerimize kontenjanlar açıklandı. Öğrencilerimiz yaptıkları tercihler ile geleceklerine karar verecekler. Öğrencilerimiz kendi sonuçlarına, yeteneklerine ve isteklerine göre doğru bir ortaöğretim kurumunu tercih etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Müdürlük olarak öğrencilerin tercihlerinde yardımcı olmak için 409 tane merkez oluşturduklarını kaydeden Karaköse; "Her şeyden önce elimizde bir sonucumuz var. Ya sınav sonucumuz var ya da diploma notumuz var. Ya sınav sonucuna göre yada okul başarı puanuna göre yerleşeceğiz. Burada da kendi sonucumuza uygun ve kendi gerçeklerimize, öğrencimizin isteklerine göre hareket etmemiz lazım. Öğrencilerimiz özelliklerine göre geleceğe uygun kararlar vermemiz lazım. Biz vatandaşlarımız için 409 tane merkez oluşturduk. Bu merkezlerimizde rehber öğretmenlerimizi görevlendirdik. Rehberlik araştırma ve halk eğitim merkezlerimizde de bunları oluşturduk. İlk olarak okullarımızın fırsatları nelerdir, okullarımızı eğitimin dışında başka ne imkanları varsa bunları öğrenebilirler. Çocuğumuzla mutlaka istişare edelim ve uzman görüşü alalım. Kendi gerçeklerimizi görüp bir sentezleme yaparak doğru bir sıralama yapmamız gerekiyor. Sonuçta bu seçim. Bizim istek sıramızı gösterecek. Bu sıramızda da kendi sınav sonucumuz veya okul puanımıza göre bir ortaöğretim kurumuna yerleşeceğiz. Çok acele etmeye gerek yok, çok geç kalmaya da gerek yok. Tüm imkanları kullanmakta fayda var diye düşünüyorum" dedi.