LPG'ye indirim bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye yarın gece yarısından itibaren (3 Mayıs 2024 Cuma) geçerli olacak şekilde 1 lira 45 kuruşluk indirim bekleniyor.
Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’nin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından (3 Mayıs 2024 Cuma gününden) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 45 kuruşluk indirim bekleniyor.
İndirimle birlikte 22 lira 55 kuruşa satılan LPG’nin litresi 21 lira 1 kuruşa düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 45,03 TL
Motorin (dizel): 42,43 TL
LPG (otogaz): 22,55 TL (indirim uygulanmadan).