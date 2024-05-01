LPG'ye indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye yarın gece yarısından itibaren (3 Mayıs 2024 Cuma) geçerli olacak şekilde 1 lira 45 kuruşluk indirim bekleniyor.

LPG'ye indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG’nin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından (3 Mayıs 2024 Cuma gününden) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 45 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte 22 lira 55 kuruşa satılan LPG’nin litresi 21 lira 1 kuruşa düşecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 45,03 TL
Motorin (dizel): 42,43 TL 
LPG (otogaz): 22,55 TL (indirim uygulanmadan).

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