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  • Mahmut Şahin'den 7 bin tl üzeri ödemelerde banka ve kredi kartı kullanım zorunluluğuna tepki

Mahmut Şahin'den 7 bin tl üzeri ödemelerde banka ve kredi kartı kullanım zorunluluğuna tepki

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 7 bin lira ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımı zorunluluğu getirilmesine tepki gösterdi.

Mahmut Şahin'den 7 bin tl üzeri ödemelerde banka ve kredi kartı kullanım zorunluluğuna tepki
Kayseri GündemEditör

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 7 bin lira ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımı zorunluluğu getirilmesine tepki gösterdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 7 bin lira ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımı zorunluluğu getirilmesine tepki göstererek, Kayseri vergi Dairesi önünde basın açıklaması düzenledi. Şahin, "Gelir Dairesi Başkanlığı bir tebliğ yayınlayarak kamuoyunun görüşüne sunduğunu bildirdi. Biz de kamuoyu olarak fikrimizi beyan etmek için Vergi Dairesi Başkanlığının önüne geldik. Bu tebliğde bahsedilen husus alışverişlerde, mal ve hizmet satışlarında 7 bin lirayı geçen durumlarda nakdin geçersiz olacağı, banka ya da kredi kartıyla bu alışverişin gerçekleşeceği noktasındaydı. Bizim daha önce bir zincir marketin önünde hafif bir uyarımız olmuştu. Orada nakit geçersiz sayılıyordu. Biz kibarca ’bu bir hata, bunu yapmayın’ dedik" diye konuştu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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