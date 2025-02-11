Mehter takımından dijital dünyaya: Murat Coşgun'un 'Sevdim Ya' yorumu

Büyükşehir Belediyesi Mehter ve Bando Takımı’nda görev yapan Murat Coşgun, merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın eserlerinden ‘Sevdim Ya’ şarkısını seslendirdi. Coşgun’un yorumu bir televizyon kanalı, radyosu ve dijital platformlarda da yayınlandı. Coşgun, parçanın seslendirilmesinden klip çekimine kadar olan süreci anlatarak, “22-23 yıldır müzikle ilgileniyorum. Yıllarca perküsyon sanatçılığı yaptım ve yıllardır eser yorumluyordum ama kendime ait eserleri paylaşmıyordum hiçbir yerde. Pandemi zamanında bunu sosyal medyada paylaşmaya başladım. Ağırlıklı olarak Müslüm Gürses eserleri okuyorum. Bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapıyordum. Beni sağ olsun Genel Yayın Yönetmeni sevgili Mehmet Akbay keşfetti. Stüdyosuna davet etti, İstanbul’a gidip görüştük kendisiyle. Daha sonrasında sevgili yapımcımız, prodüktörümüz, teşekkür ediyoruz ona da; sevgili İskender Ulus’la tanıştık. İbrahim Erkal’ın Hürmet Projesi var. "Sana eser okutalım" dedi. İbrahim Erkal’ın "Sevdim Ya?" eserini okudum. Şu anda da tüm dijital platformlarda yayında. İzlemek isteyen, dinlemek isteyen dostların desteklerini bekliyorum. Aynı zamanda Mehter Takımı'ndayım. 10 yıldır Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nda görev yapmaktayım. Orada da perküsyon sanatçılığı yapıyorum. Hem Mehter hem bando takımındayım ve iş yerindeki dostların da teşvikiyle, bizim de azmimizle, biraz da sanatımızla yıllarca vermiş olduğumuz bir emek var. Sağ olsunlar, tepkiler çok güzel. Kayseri’den bizi bilen dostların tepkileri çok güzel. Herkese sonsuz teşekkür ederim, desteklerini bekliyoruz. Sanata ve sanatçıya kıymet veren bir memlekette yaşadığıma inanıyorum” diye konuştu.