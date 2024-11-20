Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde kışa hazırlık çalışması yaptı

Melikgazi Belediyesi, yaklaşan kış aylarına hazırlanmak ve olumsuz hava şartlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ilçe genelinde kışa hazırlık çalışması yaptı.

Mazgallar, rögar ve taşkın su kanalları temizlendi

Kar yağmadan önce yapılan iş planlaması çerçevesinde ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Yaz aylarından bu yana yol, park, kaldırım, ağaçlandırma gibi birçok alanda hizmet ettik. Bir bir her mahallemizin ihtiyacını gidermeye çalıştık. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenli ve sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm tedbirleri önceden alıyoruz. Yapılan iş planlaması çerçevesinde hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekiplerimiz kışa hazırlık kapsamında taşkın su kanallarını, rögarları temizledi ve yollara dökülen yaprakları topladı. Böylece kışın olası su baskınlarına karşı önlem almış olduk. Aynı zaman da karla mücadele ekiplerimizi ve araçlarımızı da kar yağışında göreve hazır hale getirdik. Çalışmalarımıza koordinasyon içinde hareket ederek, ilçemizin dört bir yanında hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Kış aylarında huzurlu ilçe politikamıza uygun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı iş planlaması çerçevesinde ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar için tüm ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.