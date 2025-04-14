Melikgazi Belediyesi'nin Kazandıran Finans Modeli Ev Sahibi Yapmaya Devam Ediyor

%25 peşinat, 36 ay sabit taksit ve sıfır faiz imkanı ile vatandaşları ev sahibi yapacak Melikgazi Belediyesi, 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda açık ihale gerçekleştirecek.

Peşin ödemede %30 indirim, 12 ay vadeli ödeme durumunda %20 indirim, 24 ay vadeli ödeme durumunda ise %10 indirim imkanının da sağlanacağı dairelere sahip olmak için vatandaşları ihaleye davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyemiz nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları ile vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu dairelerle buluşturmaya devam ediyor. Kentsel dönüşümden elde ettiğimiz, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerimizde mülkiyeti Melikgazi Belediyemize ait olan 19 adet daire için ihale gerçekleştiriyoruz. %25 peşinat, 36 ay sabit taksit imkanı ile tamamen faizsiz ödeme seçeneği sunan kazan kazan modelimiz 19 aileyi daha ev sahibi yapacak. 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştireceğimiz açık ihalemize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. İhale hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız linke tıklayabilirler. https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/mulkiyeti-belediyemize-ait-konutlarin-16-nisan-2025-carsamba-gunu-2886-sayili-devlet-ihale-kanunu-nun-45-maddesine-istinaden-acik-teklif-usulu-ihale-yoluyla-satisi-yapilacaktir- Şimdiden evini alacak vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.