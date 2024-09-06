Melikgazi'de Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde sona doğru

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçireceği Melikgazi Belediyesi Fatma Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi yapım çalışmalarında sona gelindi. Şirintepe Mahallesi’nde hizmet verecek olan aile sağlığı merkezi, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

“Şirintepe Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak”

Vatandaşların kendi mahallelerinde, yürüyüş mesafesinde, kolay ve hızlı bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için, ilçenin birçok mahallesinde butik aile sağlığı merkezlerini hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapım aşamasında sona gelinen Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi’nin yakında açılışının yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılı’na yakışır hizmet anlayışımızla ve çalışma sanatımızla, Melikgazi’mizi günden güne büyütüyor; vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Hizmet sevdamızla gece gündüz demeden, vatandaşlarımıza en iyi şartları sağlamak için tüm birimlerimizle birlik içerisinde hareket ediyoruz. Türkiye’de rekor hizmetlere imza atmış bir belediye olarak, hizmetlerimizi daha da taçlandırıyor; en iyi noktalara ulaşmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın kolay ve konforlu bir şekilde sağlık hizmeti almaları için ilçemize 5 yıl içerisinde 15 aile sağlığı merkezi kazandırmıştık. Şimdi bu rekorumuzu katlayarak sayımızı artırıyoruz. Şirintepe Mahallemizde hayata geçireceğimiz “Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi”miz, maşallah hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Kaba inşaatımız tamamlandı, ince inşaatımız tamamlanınca peyzaj çalışmalarına başlayacağız. Yapım çalışmalarımız tamamlanınca inşallah açılışını hep birlikte yapacağız. Zemin ve 1 normal kattan oluşan aile sağlığı merkezimiz, 5 hekimiyle, muayenehaneleri, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip odası, arşiv ve laboratuvar alanı ile yakında vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazır olacak. Şirintepe Mahallemizde, butik tarzda hayata geçireceğimiz aile sağlığı merkezimiz ile vatandaşlarımız yürüme mesafesinde, zahmetsiz şekilde aile hekimine muayene olabilecekler. Hayırsever Çataloğlu Ailesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şirintepe Mahallemize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızı memnun edecek çalışma ve hizmetlerimize gayretle devam edeceğiz.”