Melikgazi'deki 6 mahallede su kesintisi yaşanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 07 Ağustos Çarşamba günü Melikgazi ilçesine bağlı 6 mahallede planlı su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Melikgazi ilçesinde 6 mahalleye içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle belirli bir süre su iletimi sağlanamayacağı kaydedildi. Kesintinin 07.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacağı ve abonelerin kesintiden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Abonelerimize sağlıklı, kaliteli ve yeterli miktarda içme suyu iletimi sağlamak adına Melikgazi ilçesinde, Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi (tamamı), Battalgazi, Becen ve Esenyurt (kısmen) mahallerinde içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 07.08.2024 (Çarşamba) tarihinde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında planlı olarak su kesintisi uygulanacaktır. Abonelerimize önemle duyurulur.”