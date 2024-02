Melikgazi'den teknoloji üreten öğrencilere 2,5 milyon TL destek

Melikgazi Belediyesi, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’e katılarak yerli ve milli teknolojilere katkı sağlamak isteyen ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor.

20 Şubat 2024’te son bulacak olan TEKNOFEST’e katılacak takımların 15 Mart Cuma gününe kadar Melikgazi Belediyesi’ne başvuru yapması gerekiyor. 2024 yılında Kayseri’den TEKNOFEST’e katılacak olan takımlara 2,5 milyon TL destek vereceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime birçok alanda destek veriyoruz. 2 senedir TEKNOFEST çerçevesinde teknoloji üreten ve geliştiren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine muazzam bir destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. 2022 yılında 33 takıma 1 milyon TL destek vermiştik. Geçtiğimiz yıl 2023’te tam 20 projeye 1,5 milyon TL destek verdik. Bu sene 2024 Türkiye Yüzyılı’nda 2,5 milyon TL destek vereceğiz. Dolayısıyla ortaokul, lise ve üniversitede TEKNOFEST’e katılacak gençlerimize destek vereceğiz. İHA’lar, SİHA’lar ve her türlü teknolojiyi geliştirecek projelere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Katılmak isteyen öğrencilerimizin 20 Şubat’a kadar başvurularını yapması gerekiyor. Aynı zamanda da bu desteğimizden yararlanmak için Melikgazi Belediyemize 15 Mart’a kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Kayseri’mizin, ülkemizin gelişmesi son derece önemli. Biz de bu kapsamda Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerimiz teknoloji geliştirsin ve başarılı olsun diye her türlü desteği veriyoruz. TEKNOFEST’e katılmak isteyen tüm gençlerimizin başvurularını bekliyoruz” dedi.