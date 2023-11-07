Melikgazi'den trafik yoğunluğuna 3 kilometrelik yeni alternatif yol

İlçede trafiğin rahatlaması için büyük gayretle çalışan Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nı, Talas Bulvarı'na bağlayan 3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki alternatif bağlantı yolundaki çalışmalarında sona geldi.

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  • 07.11.2023 11:23
  • Güncelleme: 07.11.2023 12:54
Melikgazi'den trafik yoğunluğuna 3 kilometrelik yeni alternatif yol
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede trafiğin rahatlaması için büyük gayretle çalışan Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı’nı, Talas Bulvarı’na bağlayan 3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki alternatif bağlantı yolundaki çalışmalarında sona geldi.

Hem Hulusi Akar Bulvarı’nı hem de Talas Bulvarı’nı rahatlatarak daha seri ve konforlu bir şekilde ulaşım imkanı sağlayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Büyük bir yol projesini daha Melikgazi’mize kazandırıyoruz. Kayseri’de trafiğin ve araç sayısının artmasıyla birlikte alternatif yolların şehrimize ve Melikgazi’mize kazandırılması ve trafiğin rahatlaması için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Erciyes Üniversitemiz ile askeriye arasındaki Talas Bulvarı ile Teknopark’ın önündeki Bulvarımızı birleştirecek şekilde bir ara yol yapıyoruz. Buraya özellikle Erciyes’ten gelen suların tahliyesi için bir geçiş hattı olacak. Arıtma Tesisi’ne kadar giden bir menfez yapıyoruz. İnşallah suların tahliyesi böylece kolaylıkla sağlanacak. Aynı zamanda da üstünden bu yeni açacağımız yol geçecek. Talas Bulvarı ile Teknopark’ın arasında bir hat. Dolayısıyla hem Kartal Bulvarı’ndan ulaşım sağlanacak hem Hulusi Akar Bulvarı’nı rahatlatacak yeni bir alternatif yolu Kayseri’mize kazandırıyoruz. Bu hat yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olan bir hat. Burada askeriye ile anlaşmalar yaptık. Yaklaşık 2 senedir uğraştığımız bir yoldu, son aşamaya geldik. İnşallah burayı en kısa zamanda bitireceğiz. Bağlantı kavşakları da yapıldıktan sonra vatandaşlarımız güven ve huzur içerisinde burayı kullanacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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İHA

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