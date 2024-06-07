MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkan Vekili Mehmet Yusuf Sarıalp'in katılımıyla açılan sergide Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (MELMEK) bir yıl boyunca yapılan el emeği ürünler sergilendi.

MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkan Vekili Mehmet Yusuf Sarıalp’in katılımıyla açılan sergide Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (MELMEK) bir yıl boyunca yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Birçok alanda sayısız el emeği ürünün tanıtıldığı sergi hakkında açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Bu çerçevede kadın hemşehrilerimizin ilgili olduğu alanlarda var olan yeteneklerini ortaya çıkartmak için MELMEK kurslarımızda eğitimlerimize durmaksızın devam ediyoruz. Kurslarımızda ev tekstilinden el nakışlarına, örgü atölyesinden hediyelik eşya yapımına, geleneksel iğne tekniklerinden ebru ve minyatür sanatlarına kadar birçok el işi eğitimi veriyoruz. Bu kursları vermemizdeki temel amacımız, kadınların hem meslek edinmesi hem de sosyalleşmesidir. MELMEK kurslarımızdan sertifika almak isteyen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerlerimiz sertifikalarını aldıktan sonra eğitim aldıkları alanlarda kalifiye eleman olarak çalışabilme imkanı buluyor. Kadınların istihdamına, ayakları üzerlerinde durabilmelerine önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen yıl sonu sergimizde sayısız el emeği ürün tanıtıldı. Vatandaşlarımızın sergimize göstermiş olduğu yoğun ilgisi için teşekkür ederim. Sergimizde el emeği ürünlerini sergileyen bütün kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum. MELMEK el işi kurslarımıza, kendini seçtiği alanda geliştirmek isteyen bütün hemşehrilerimi bekliyorum" dedi.

MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı
MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı
MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı
MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı
MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı
MELMEK Sergisi'nin açılışı yapıldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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