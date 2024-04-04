Menduh Uzunluoğlu: 'İftiralar atmayı tercih eden CHP yönetimini üzülerek takip ediyorum'

Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, 21 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelere ilişlin yaptığı açıklamada İlçemizde seçimlerin yenilenmesine sebep olan, her türlü deliller, görüntüler, videolar, fotoğraflar adalete teslim edilmişken, bunlara yanıt veremedikleri için şahsıma, devlet iradesine, vekilimiz Baki Ersoy'a iftiralar atmayı tercih eden CHP yönetimini üzülerek takip ediyorum dedi.

Menduh Uzunluoğlu: 'İftiralar atmayı tercih eden CHP yönetimini üzülerek takip ediyorum'
Kayseri GündemEditör

Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, 21 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelere ilişlin yaptığı açıklamada; "İlçemizde seçimlerin yenilenmesine sebep olan, her türlü deliller, görüntüler, videolar, fotoğraflar adalete teslim edilmişken, bunlara yanıt veremedikleri için şahsıma, devlet iradesine, vekilimiz Baki Ersoy’a iftiralar atmayı tercih eden CHP yönetimini üzülerek takip ediyorum" dedi.

Uzunluoğlu açıklamasında; "Belediye Kanunu 46. maddede açıkça belirtildiği gibi ’Belediye Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olması şarttır. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimi hakkında kanunun 8. maddesine göre belediye başkanlarının görev süresi 5 yıldır’. Görev süremizin dolduğunu ve uygulanacak prosedürün belli olduğunu bizlerden iyi bilen CHP yönetiminin algı ve kışkırtmalarına karşı, bizi destekleyen, yalnız bırakmayan, haksızlık karşısında susmak istemeyen Pınarbaşı halkı müsterih olsun. Pınarbaşı halkını sakin ve sağduyulu olmaya ,algı oyunları ve iftiralarla içerisine çekilmek istenen tahriklere rağmen, en güzel cevabın yine sandıkta verilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Oyunu kime vermiş olursa olsun, sağlıklı ve şeffaf bir seçim Pınarbaşımın hakkıdır. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA
Kayseri Gündem

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