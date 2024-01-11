MHP, 4 İlçenin Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kayseri'de Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkan adaylarını açıkladı.

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  • 11.01.2024 18:01
  • Güncelleme: 12.01.2024 10:31
MHP, 4 İlçenin Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kayseri’de Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre, MHP’nin Kayseri adayları şu şekilde:

"Özvatan-Halit Demir, Pınarbaşı- Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan-Bekir Ayyıldırım, Sarız-Baki Bayrak."

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İHA

Kayseri Gündem
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