MHP İl Başkanı Demirezen, Keskin ailesine başsağlığı diledi

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin ofisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise  Keskin ailesine baş sağlığı diledi. 

MHP İl Başkanı Demirezen, Keskin ailesine başsağlığı diledi

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu Avukat Hüseyin Keskin ofisinde ölü bulundu. Olay ile ilgisi ise intihar ihtimali üzerinde duruluyor. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise baş sağlığı mesajı yayımladı. Demirezen, “CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in kıymetli oğlu Hüseyin Keskin evladımızın elim bir olay sonucunda vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Hüseyin Keskin'e Allah'tan rahmet, Keskin Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

1ha

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