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MHP'li Vekil Baki Ersoy TBMM'de Konuştu: Kayseri OSB'de Genişletilmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme ihtiyacına dikkat çekti.

MHP'li Vekil Baki Ersoy TBMM'de Konuştu: Kayseri OSB'de Genişletilmeli

Ersoy, Kayseri OSB'nin yaklaşık 1500 fabrika ve 100 bin çalışanıyla Türkiye'deki 392 OSB arasında yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta ilk 5'te yer aldığını belirtti.

Ersoy, mevcut sanayiciler ve yeni yatırımcıların yoğun arsa tahsis talepleri doğrultusunda, bölgenin güneyinde bulunan yaklaşık 204 hektarlık alanın 'Yeni Genişleme Alanı' olarak uygun görüldüğünü ifade etti. Bu genişleme çalışmasının, Kayseri'nin sanayi potansiyelini artırarak ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Haber Merkezi

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