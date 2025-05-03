MHP Milletvekili Baki Ersoy: 'Beraberlik bize yarar'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Kayserispor’un Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından stadyum çıkışı yaptığı açıklamada, “Kayserispor’u tebrik ediyorum. Altı puanlık maçtı. Alanyaspor’da düşmemeye oynuyor. Onların da yolları bahtları açık olsun. Bizim de puana ihtiyacımız vardı. Beraberlik bize yarar. Kayserispor puanını 41 yaptı, 41 kere maşallah. Başkanımızı, yönetim kurulunu, yönetimini futbolcuları tebrik ediyorum. Cefakar, fedakar taraftar grubumuz Kapalı Kale başta olmak üzere bütün taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Kayserispor inşallah bu sene ligi iyi bir yerde bitirecek hem de seneye daha iddialı bir hale gelecek. Buradan bütün Kayserisporlu hemşehrilerimize sesleniyorum; RHG Enertürk Enerji Stadyumunun kapasitesi 32 Bin 854 kişilik. İnşalllah o stadyumu doldurup takımımızı coşkuyla karşılayıp orada galibiyet alıp bu işi bitirmek istiyoruz” diye konuştu.