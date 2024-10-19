MHP Yönetim Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi İl ve Melikgazi, Kocasinan ilçe Teşkilatlarının yeni yönetim kadrosu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bugün ise Kadir Has Kongre Merkezi'nde Yönetim Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Teşkilat Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığına Halit Yağmur, Melikgazi İlçe Teşkilat Başkanı Murat Titizbaş, Kocasinan İlçe Teşkilat Başkanı Behsat Önder, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, teşkilat üyeleri ve diğer partililer katıldı.

Toplantı da konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP'nin 2025 yılında 56. Türk siyasetindeki yıl dönümünün olduğunu ifade etti. Özdemir, "MHP'nin 56. Türk siyasetindeki yıl dönümünü 2025 yılı itibarıyla idrak edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlayışı olan, bununla beraber binlerce yıllık mirası taşıyan Türklük dünyasının savunucusu ve mirası olan ve Milliyetçi Ülkücü hareketinin böylesi bir dönemde başlangıç yapması hepimizin iftihar meselesi olmuştur. Bazı zamanlar Türkiye Cumhutiyeti için bir tabir kullanılır. Bu özellikle dosta güven, düşmana korku veren bir tabirdir. Deninir ki devlet her zaman 18 yaşındadır. Türkiye Cumhuriyeti, 17. büyük devletimiz olan son Türk devletini ayakta tutma yaşatma ve ebediyete kadar götürme iradesi taşıyan Milliyetçi Ülkücü harekette her daim diri, taze, kararlı ve dinamiklidir. MHP'de yeri ve zamanı gelir bayrak değişimi yaşanır. Kutlu hedef, var olan anlayışımız neyse, hedeften ve liderimize olan sadakatten sapmadan bu bayrak değişimi diğer siyasi partilere de yarınlara da örnek olacak şekilde gerçekleşir. Milliyetçi hareketi ili evladını görevlendirmek suretiyle Ankara'ya yolcu etti. Bizim savunmadığımız yerde sizler varsınız, emeğiniz, zahmetiniz ve gayretiniz büyüktür, Cenabı Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeni kadroların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bundan 20 yıl önce dedesi il yönetim kurulundaydı, 20 yıl sonra torunu ilçe yönetiminde görev alıyor, dolayısıyla biz çok büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizi tesis ettiğimizde bizi yıkacak kuvvet söz konusu değildir. Kayseri Milliyetçi Ülkücü hareketin kalesidir. Yıllarca omuz omuza mücadele ettiğimiz, teşkilatın her kademesinde görev almış olan değerli ağabeyim Melikgazi İlçe Başkanıma da hayırlı olsun diyorum. Burada uzak yakın demeden gelen dava arkadaşlarım var teşekkür ediyorum. Vatanımıza, milletimize, şehrimize bu değişiklerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan MHP İl Teşkilat Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise Kayseri'ye en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyleyerek, "Başta Cennetmekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi olmak üzere, ülkü yolunun kutup yıldızları olan dava şehitlerimizi, hareketimizin zor zamanlarında görev üstlenen değerli büyüklerimizi ve onların aziz hatıralarını saygı ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Liderimiz, Türkmen Beyimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in tensipleriyle üstlenmiş olduğumuz Kayseri İl Başkanlığı vazifesini gurur ve şerefle taşıyacağıma, bu makamın kutsaliyetine leke düşürmeden, Partimizin ve Liderimizin çizgisini dikkatle takip edeceğime sizlerin huzurlarınızda söz veriyorum. Bizleri bu kutlu mevkie layık gören Sayın Genel Başkanımızın emrinde, Teşkilatımız ve yönetimimizle birlikte yayından fırlamış bir ok gibi hedefimize doğru kararlı ve dosdoğru bir şekilde yürüyeceğiz. Kayseri'de sıkılmadık el, girilmedik hane bırakmadan, her bir hemşehrimizi kucaklayacak, üç hilalli sancağımızı Kayseri'de daha da yukarıya taşımanın gayret ve kararlılığında olacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve Değerli Milletvekilimizin de destekleri ile Kayserimize en iyi şekilde hizmet edecek, şehrimizin gelişmesine hep birlikte katkı sunacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İl ve Kocasinan ilçesiyle Melikgazi ilçesinin yeni yönetim kadroları açıklandı.