Milletvekili Arıkan, hayat pahalılığına rağmen şatafat içinde yaşayanları eleştirdi

SP Genel Başkan Vekili Arıkan’dan Karahan’a: “Milletin gündemi faiz değil, hayat pahalılığına rağmen şatafat içerisinde olmaktır”

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı’nda yapmış olduğu açıklamalara yönelik eleştirilerde bulunan SP Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “Gündem faiz değil; hayat pahalılığı ülkeyi kasıp kavururken şatafatlı yaşamların devam ettirilmesidir. Sayın Karahan, enflasyonun 2024’te yüzde 38’e, 2025’te yüzde 14’e ve 2026’da ise yüzde 9’a kadar düşürüleceği şeklinde açıklamalarda bulunuyor fakat bu rakamlar ancak AK Parti’nin bir sonraki seçimlerde oy oranı olacaktır. Sayın Karahan’ın anket dosyalarıyla kurum dosyalarını birbirine karıştırmamasını istirham ediyoruz. Saraydan duyulmayan sesleri emin olun duyanlar var, görülmeyenleri emin olun görenler var, sarayda bilinmeyen ya da bilinmek istenmeyenleri bilenler var” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katılımıyla yapılan Üçüncü Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı ile ilgili eleştirilerde bulunan Arıkan, “Sabah ‘faizsiz bir dünya mümkün’ diyen Beştepe, akşamına ise tam aksini söylüyor. Erdoğan’ın bir imzasıyla faiz, anında dünya gerçeği oluverdi ve faiz yüzde 50’de sabit bırakıldı. Gündem faiz değil; hayat pahalılığı ülkeyi kasıp kavururken şatafatlı yaşamların devam ettirilmesidir. Sayın Karahan, enflasyonun 2024’te yüzde 38’e, 2025’te yüzde 14’e ve 2026’da ise yüzde 9’a kadar düşürüleceği şeklinde açıklamalarda bulunuyor fakat bu rakamlar ancak AK Parti’nin bir sonraki seçimlerde oy oranı olacaktır. Sayın Karahan’ın anket dosyalarıyla kurum dosyalarını birbirine karıştırmamasını istirham ediyoruz. Yankı odasında yaşayan muktedirler ve yandaşları, aziz milletimizin bu kötü ekonomi yönetimine ses çıkarmadığını zannediyorsa yanılıyorlar. Saraydan duyulmayan sesleri emin olun duyanlar var, görülmeyenleri emin olun görenler var, sarayda bilinmeyen ya da bilinmek istenmeyenleri bilenler var. Halkımız sadece yoksullukla değil, ekonominin ve AK Partinin getirdiği birçok sorunla baş etmeye çalışıyor” dedi.

‘TARIM POLİTİKASINI BELİRLEYENLER, ÇİFTÇİNİN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTEDİR’

Çiftçilerin, yetiştirmiş oldukları ürünlerin girdi maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden Arıkan, devlet kurumları tarafından açıklanan alım rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek “Fındık ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinde bir tanesi, ancak üretici her üründe olduğu gibi fındık hususunda da hayal kırıklığına uğradı. Daha sezon başlamadan piyasada 110 lira olan fındık fiyatı, yeni sezonda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 130 lira olarak belirlendi. Bu serbest piyasada yine 110 lira demek anlamına geliyor. Her kalemin yüzde 100 ile 200 zamlandığı yerde bu rakamlar fındık üreticisiyle dalga geçmek demektir. Bugün Rizeli hemşerimizin yetiştirdiği bir kilo çay ile iki ekmek dahi alamıyoruz. Simidin 15 lira olduğu bir ülkede devlet buğday alım fiyatını 10 lira 85 kuruş olarak açıklayabiliyor. Cenab-ı Allah, tarım politikamızı belirleyenlere akıl fikir versin” diye konuştu.