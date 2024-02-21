Milletvekili Ataş Kayseri'nin sorunlarını dile getirdi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’tan Meclis’te tarihi Kayseri konuşma. Ataş, kentin sorunlarını tek tek sıraladı. “Tarih boyu Anadolu’nun önemli bir şehri olmasına rağmen, AKP iktidarıyla ve son 30 yılda aynı isimlerin şehri yönetmesi sonucu birçok sorunla karşı karşıya kalmış, genel olarak bilinen refah seviyesi yüksek işsizliği az Sanayi ve Ticaret şehri olma kimliğini gün geçtikçe kaybetmiştir” diyen Milletvekili Ataş, “AKP iktidarı döneminde kamu yatırımlarını alamayan Kayseri bugün hak ettiği yerin çok gerisinde kalmıştır” dedi.

KAYSERİ ALARM VERMEKTEDİR

AKP iktidarı döneminde 81 il içerisinde bütçe gelirlerine katkı da hep ilk 15’in içinde olan Kayseri’nin kamu yatırımlarında 77’inci sıralara kadar düştüğünü dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Anadolu’nun tam ortasındaki Kayseri, tarihten bu yana hep ticaret yollarının üstünde olmasına rağmen hızlı trenden, otobandan, uçak seferlerinden, limanlara kolay ulaşımdan mahrum kalmıştır. Sanayi Teknoloji Bakanlığının Gelişmişlik Sıralamasında Erişilebilirlikte 40’ıncı sıralara kadar düşmüştür. Aynı rapora göre Kayseri Yaşam kalitesi ve istihdamda da 30’uncu sıralara kadar gerilemiştir. Nitekim en pahalı suyu içen, en pahalı ulaşımı kullanan, ilçelerinde uzman doktoru öğretmeni olmayan ranta dayalı depreme dayanıksız kentleşmeye izin veren yöneticileri olan, merkezi yönetimden hak ettiği yatırımları dahi isteyemeyen siyasetçileri olan Kayseri’de yaşam kalitesi hızla düşmektedir. Nitekim 100 binin üzerinde sığınmacı tarafından işgal edilmiş mahalleleri olan 30 binin üzerinde sığınmacı öğrencisi bulunan, bugün hala okul ve derslik eksikliğinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanın çocukluğunda olduğu gibi 50-60 kişilik sınıflarda ikili eğitim yapılan Kayseri’de eğitim kalitesi de huzur da hızla düşmektedir. Kayseri adeta alarm vermektedir.

İLÇELERDEKİ ACI TABLOYU DA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ! MERALAR YOK EDİLİYOR, TALANA RANTA KURBAN EDİLİYOR

Meclis’teki dikkat çeken konuşmasında Kayseri’nin ilçelerindeki acı tabloyu da gözler önüne seren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Gelişmişlik endeksine göre Kayseri'nin 16 ilçesinden 6’sı, 5’inci kademeye gerilemiştir. Sanayi Bakanlığı İlçe Raporlarına göre Türkiye’nin 922 ilçesi arasında Akkışla 846’ncı, Tomarza 767, Sarız 765, Sarıoğlan 727, Felâhiye 678’inci sıraya düşmüştür. Türkiye’nin en büyük 6’ıncı tarım arazisine sahip Kayseri’de birinci sınıf toprak yapısına sahip olan tarım arazilerinin bile yaklaşık yarısı sulanamıyor. Yıllar oldu Develi 2.Merhale, Bahçelik ve Yamula Barajlarının Sulama Projeleri halen bitirilemedi. Meralar yok ediliyor, talana ranta kurban ediliyor. Kırsal destekler Tarımsal yatırımlar yetersiz seviyede” dedi.

EN KRİTİK HAYATİ EKİPMANLARI BİLE OLMAYAN İLÇE HASTANELERİ VAR!

Sağlıkta da birçok sorunla vatandaşın karşı karşıya kaldığını vurgulayan Milletvekili Dursun Ataş, merkez ilçeler dışında ki ilçelerin hepsinde hastanelerde pek çok branşta polikliniğin olmadığını söyledi. Ataş, “En kritik hayati ekipmanları bile olmayan ilçe hastaneleri var. Doktor ve diğer sağlık personeli yetersiz sayıda. Okullarında öğretmen sayıları yetersiz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayıları da Türkiye ortalamasının çok üstünde. İlçelerden şehir merkezine ulaşım yıllardır zor ve pahalıyken Büyükşehir belediyesi asli görevini dahi yapmayıp, Kayserili hemşerilerimin bu sorununu çözmekten aciz kalmıştır” diye konuştu.

UMARIM BU SORUNLARI KAYSERİ’NİN CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ ERDOĞAN’A HATIRLATIR

Doğalgazın olmadığı ilçelere de değinen Ataş, “Yıllardır doğalgaz bekleyen ilçelerimiz bulunmaktadır. ‘Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok’ diyen Sayın Erdoğan’a da MHP belediyeleri olan Pınarbaşı ve Sarız’a Hala doğalgaz götürülmediğini umarım Kayseri’nin cumhur ittifakı milletvekilleri hatırlatır” dedi.

KAYSERİ’DE SADECE İŞKUR’A KAYITLI İŞSİZ SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR

Kayseri’de yıllardır yaşanan ve çözülmeyen bu sorunlar yüzünden kırsal ilçelerin sürekli nüfus kaybettiğini dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Sürekli artan kırsaldan kente göç Sayıları 100 binleri geçen sığınmacılar, yatırımların destek ve teşviklerin eksikliği, söz verilen yeni sanayi bölgelerinin açılmaması, sanayici ve iş adamlarının şehri terk etmeleri sonucu Kayseri’de Sadece İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 50 binin üzerine çıkmıştır” diye konuştu.

TÜİK’E GÖRE KAYSERİ’NİN YÜZDE 15,3'Ü YOKSUL

TÜİK’in rakamlarını da Meclis’te paylaşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: TÜİK’in 2023 yılı Yaşam Koşulları Araştırması’na göre Kayseri’nin yüzde 15,3'ü yoksuldur. Türkiye genelinde yoksulluk bir önceki yıla göre çok değişmezken, Kayseri de yüzde 4 artmıştır. Bugün Kayseri’de yoksul sayısı 250 bini aşmış durumdadır. 2023 yılında Kayseri’de en düşük gelirli yüzde 20’lik grubun aldığı pay bir önceki yıla göre yine Türkiye ortalamasından daha fazla azalarak, yüzde 6,1’e gerilemiş durumdadır. Yani AKP iktidarı ve Kayseri’yi 30 yıldır yöneten zihniyet el ele verip Kayseri’de yoksulluğu gün geçtikçe derinleştirmiştir. Tam da bunu gizlemek için ekmek kuyrukları görünmesin diye Kayseri’de vatandaşın ucuza ekmek aldığı Belediye büfelerini saklamışlardır. Tam da bunu unutturmak için 30 yıldır şehri kendileri yönetmiyormuş da 30 yılda yapamadıklarını 5 yılda yapacakmış gibi sayısı yüzleri geçen yapmadıkları vaatleri tekrar sıralamaktadırlar. Tam da bunu hatırlatmamak için Belediyelerin, Devletin tüm imkânlarıyla araçlarıyla, personeliyle yani Kayserilinin parasını sokağa savurarak başka hiçbir partiye bir yer bırakmadan meydanları, caddeleri sokakları sanki kendileri değil de Sayın Cumhurbaşkanı adaymış gibi afişlerle süslemişlerdir.

