Milletvekili Ayşe Böhürler'den anlamlı paylaşım
İşgalci İsrail'in şehit ettiği Rim ve Dedesi Halid Nebhan'ın özlemle Mescidi Aksa'ya bakan resimlerini X paylaşım sayfasında üst resim olarak paylaşan Milletvekili Ayşe Böhürler takdir topladı.
Geçtiğimiz gün İsrail saldırılarında şehit olan Gazzeli Rim'in dedesi Halid Nebhan ile torunu Rim'in özlemle Mescidi Aksa'ya baktığı resmi sosyal medya paylaşım sayfasında üst resim olarak kullanan Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler takdir topladı.
Torunu Rim'i göz bebeklerinden öperek cennete uğurladığı görüntülerle dünyanın tanıdığı Halid Nebhan ve 'ruhumun ruhu' dediği torununun yürek burkan görüntüleri özgürlük yolundaki Filistin mücadelesinin önemli görüntülerinden olarak hafızalara kazınacak.
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