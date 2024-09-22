Milletvekili Ayşe Böhürler, İmam Hatipli gençlere konuştu

Erciyes Anadolu imam Hatip Lisesinde Bilgelik Atölyesi misafiri olarak katılan Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 21.Yüzyılda Genç Olmak konulu söyleşide; 28 şubat döneminde başörtülü olarak yaşadığı sıkıntıları, gazetecilik mesleğinde yaşadığı sorunları anlatarak vesayet sisteminin o dönemde gençler arasında oluşturduğu sıkıntılardan bahsetti.

Kanal7 Televizyonun kuruluşundan ve proğramcılık anılarından ve Alev Alatlı ile yaptıkları "kelebek etkisi" isimli proğramdan bahseden Ayşe Böhürler, gençlerimizin rol model olarak kendilerine örnek alacakları şahsiyetleri çok dikkatli belirlemeleri, milletimizin değerlerine, kültürüne ve milli değerlerimize sahip çıkmaları gerekliliğinden bahsetti.

İmam Hatip Liseli gençlerin ilgiyle izlediği konferansta Milletvekili Böhürler, 21. yy gençlerinin zamanı iyi okumaları, teknolojik okur yazarlık düzeylerini geliştirmeleri gerektiği üzerinde durdu.

Gençlerimizin geçmişte yaşanan sorunları unutmamaları o sorunlardan dersler çıkarmaları gerektiğini hatırlatan Böhürler, geleceğin; sağlam geçmiş bilgisi ve kaliteli eğitimden geçtiğini vurgulayarak dil bilmenin, harita okumanın, dünya olaylarını takip etmenin gençler için çok önemli olduğunu, ülkemizi ve milletimizi ileri taşıyacak olan gençlerin bu sorunluluklarını unutmamaları gerektiğini hatırlattı.