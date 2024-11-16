Milletvekili Böhürler: 'Eğitimde fırsat eşitliği ve kelimelerin gücüyle geleceğimizi inşa ediyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Böhürler, eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaparak, "Bilimsel gelişmelerin eğitimdeki yansımasını, Türkiye'nin artan patent oranlarından görmekteyiz. Eğitimde yapılan çalışmalar, Batı ve Doğu illeri, şehir ve kırsal alanlar arasında eşitliği sağlamak için büyük önem taşıyor" dedi.

Böhürler, Türkiye’nin 21. Yüzyıl ihtiyaçlarına cevap verecek müfredat içeriğinde yapılan yeniliklerin, ülkenin düşünce kapasitesini artırarak Türkiye'yi bu yüzyılda ileri taşıyacak en büyük hizmetlerden biri olduğunu belirtti. "Milli Maarif Modeli" çerçevesinde atılan adımların, eğitim sisteminin güçlendirilmesi açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Böhürler, Türkçenin eğitimi ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitimdeki bu değişim ve gelişim sürecinin Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri'deki hayırseverlerin eğitim alanına katkılarına teşekkür eden Böhürler, "Elbette sayı kadar içerik de önemli. Eğitim, vicdanı hür nesiller yetiştirmekten uzaklaştı diyor muhalefet. Ancak gençler arasında yapılan araştırmalar, Atatürk'ü bir değer olarak görenlerin oranının arttığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Nurettin Topçu'nun "Kelimeler ruha vurulan çekiç darbeleridir" sözüne atıfta bulunan Böhürler, "Kelimelerle hem dünya hem de iç dünyamız inşa edilir. Öğrencilerimize kelimelerin ve okumalarının önemini öğretmeden gelecek inşa edilemez. Bu müfredat ile Türkiye, özellikle Pisa sonuçlarına bakarak okumada çok daha iyi bir yere gelecektir" dedi.