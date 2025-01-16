Milletvekili Çopuroğlu, '17-0 hedefine tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti 8'nci olağan kongresi için yapılan hazırlıklar hakkında bilgiler vererek, “Biliyorsunuz biz yarın gerçekleştireceğimiz kongre için teşkilatımıza güveniyoruz. Salonda ne yapmışlar diye bakmaya geldik. Gördüğümüz de şu ki şu anda bile olsa teşkilat hazır, saha hazır atmosfer hazır, öncelikle emeği geçenlere teşekkür ediyorum burada kendileri kongre komisyon adında kurul oluşturdular baştan sona kadar tasarladılar yönettiler. Teşkilatımız hazır yarınki 20.00’de olan 8’nci olağan kongrede hep beraber yeni il başkanımızla beraber yola devam edeceğiz. Eski il başkanımıza da emekleri için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah tam gaz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ilçe başkanlarımızla beraber 17-0 hedefine tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başarılı bir ekip var başarılı bir teşkilat dönemi geçirdi Fatih Üzüm başkanımızla yeni gelen başkanımızla da inşallah koordineli bir şekilde yine aynı başarı ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.