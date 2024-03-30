Milletvekili Ersoy duyurdu: Bünyan'a 20 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'yla MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Bünyanlı çiftçilerin talebi üzerine takipçisi olduğu 20 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapımı bakanlık tarafından onaylandı.

Milletvekili Ersoy duyurdu: Bünyan'a 20 bin ton kapasiteli lisanslı depo yapılacak

Bünyan çiftçilerince talep edilen, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin’in takipçisi olduğu lisanlı depo için Tarım ve Orman Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonuçlandı. 
Görüşmeler sonucunda Bünyanlı çiftçiler için 20 bin ton kapasiteli lisanslı depo, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Görüşme sonrası sonuçları Milletvekili Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

1ha

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