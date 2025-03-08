Milletvekili Ersoy, 'Kayserispor ligden düşer mi düşmez mi ?diye konuşmamalıyız'

Kayserispor’un Başakşehir’i mağlup ettiği maçtan sonra konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Lig'de bu maçlar çok önemli özellikle evinizdeki maçları yenmeniz gerekiyor Bugün de 3 puan 3 golle aldık çok mutluyuz bundan sonra önümüzde 11 maç var 33 puan var ve bunların Fenerbahçe-Galatasaray gibi de zor maçlarımız var. Dolayısıyla evimizdeki maçları kazanıp dışarıdaki maçları da kazanmamız gerekiyor. Bizim böyle bir takımımız var Kayserispor her zaman söylüyorum düşmez ama iyi bir planlama yapılması gerekiyor her sene Kayserispor ligden düşer mi düşmez mi diye konuşmamalıyız. Herkesin bir taraftan elini taşın altına koyması gerekiyor. Ben dediğim gibi Kayseri sporu tebrik ediyorum önümüzdeki maçlarda inşallah yine aynı sonuçları aynı başarıları alırız diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.