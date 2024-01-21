Milli Takım'ın terör besleyicisinin desteğine ihtiyacı yok! REZALET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve McDonald's arasındaki sponsorluk anlaşması, sosyal medyada gündem oluşturdu. Haziran ayında yapılan antlaşma sonrasında, Ekim ayından itibaren İsrail'in Gazze'yi bombalamasıyla başlayan olaylar, vatandaşların McDonald's'ı boykot etmeye başlamasıyla doruk noktasına ulaştı. Aradan geçen sürede, Ocak 2024'te ise bu antlaşmanın tekrar gündeme gelmesi ve beraberinde getirdiği tepkiler, kamuoyunda geniş bir tartışma yaratıyor.

Terör devleti İsral'e yaptığı açık desteği bilinen McDonalds'ın bu sponsorluk desteğine bir an evvel son verilmesini isteyen milyonlarca sosyal medya kullanıcı, bu yapılanı rezalet olrak yörumluyor.