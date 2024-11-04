Milli Takımlar Antrenörü Salih Çelik'ten Erva Teşekkürü
İl Taekwondo Antrenörü, Milli Takımlar Antrenörü, Milli Hakem ve Jandarma Erva Kocasinan Taekwondo Antrenörü Salih Çelik, Erva Spor Projesi çerçevesinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek nezdinde katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Erva Spor Okulları çerçevesinde, projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Antrenör Salih Çelik, proje paydaşlarına şu şekilde teşekkür etti:
Kayseri valimiz Sayın Gökmen ÇİÇEK beyefendinin himayelerinde, ERVA Spor projesi kapsamında devam eden Jandarma Erva Kocasinan Taekwondo Spor Okulu sporcularımıza ve şahsımıza;
Başta Kayseri valimiz,gönül insanı, memleket sevdalısı, yüreği büyük, sevgisi dağ olan değerli insan,Sayın Valimiz Gökmen ÇİÇEK beyefendiye,
Kayseri vali yardımcımız Ömer TEKEŞ beyefendiye,
Kayseri İl Jandarma Alay komutanımız Sayın Tuğgeneral Hakan DEDEBAĞI beyefendi,
Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sayın Selahattin ZOBALI,
Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sayın Mustafa Şamil GÖRÜCÜ,
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sayın Zülfikar ORÇAN ve
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli
Jandarma Erva Kocasinan Taekwondo sporcularıma ve bize vermiş olduğu hediyelerden dolayı şükranlarımızı sunarız.
Salih ÇELİK