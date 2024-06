Mimar ve Mühendisler Grubu'ndan 'mühendis' açıklaması

Kayseri’de düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı’nda bir hayırseverin mühendisler için söylediği sözlere karşı Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi tarafından açıklama yapıldı.

Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ev sahipliğinde düzenlenen ‘Mesleki Eğitim Çalıştayı’ nı şehrimiz ve ülkemiz adına çok faydalı görüyor sonuçlarının orta ve uzun vadede başarılar getirmesini temenni ediyoruz. Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi olarak yapılan her değerlendirmeyi saygıyla karşılıyor, her düşünceyi akıl ve mantık süzgecinden geçirme gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat dün gerçekleştirilen çalıştayda, ülkemizi vizyon projelerle şahlandıran, ülkenin üretimine doğrudan katkı sunan mühendislik mesleğine, hiç hoş olmayan ve mesleğin genelini hedef gösteren bir konuşma gerçekleştirilmiştir. Şehrimize sanayi, ihracat, istihdam alanında ve en önemlisi yaptırdığı eserlerle katkı sağlayan hayırseverimizin mühendislerle ilgili keskin söylemi mesleğin muhataplarını üzmüş ve kırmıştır. Mühendislere karşı “Bir şey anlamıyorlar, mühendis almayın” gibi mesnetsiz açıklamaların bu ülkeye de, yapılan çalıştaya da hiçbir katkı sağlanamayacağını ifade etmek isteriz. Bu ülkenin işçisi de bizim, teknisyeni de bizim, teknikeri de bizim, mühendisi de bizim. Her meslek grubu da ülkenin yapı taşlarındandır. Burada söylenmesi ve konuşulması gerekenler; Bizler bu insanları nasıl daha kaliteli seviyelere ulaştırabiliriz? Mühendislik eğitimine ne gibi düzenlemeler getirerek daha donanımlı mühendisler yetiştirebiliriz? Bu gibi soruların cevaplarını aramak çok daha faydalı olacaktır. Mimar ve Mühendisler Grubu olarak, ülkemize katkı sağlayan her meslek grubunu önemsiyoruz, hiç kimseyi ötekileştirmeden, görmezden gelmeden başarılı olmaları için hem Üniversiteli MMG hem de Mimar ve Mühendisler Grubundaki değerli akademisyen, bürokrat, sanayici ve iş adamı üyelerimizle gayret gösteriyoruz. Buradan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey’e konuşma esnasında büyük bir devlet adamlığı duruşu sergileyerek anında reaksiyon gösterip ‘Ben bu kısma katılmıyorum’ demesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ayrıca malum hoş karşılamadığımız sözleri alkışlayanları da neyi alkışladıklarını bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyoruz.”