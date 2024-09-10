'Mısır slajı alım fiyatının yüzde 29.2 düşmesi çiftçiyi mağdur ediyor'

'Biz Çiftçiyiz' Grubu Başkanı Ömer DEMİR, 2024 yılı Mısır Silaj alım fiyatının 1.650 TL/TON fiyatın Çiftçilerimize çok büyük bir darbe olduğunu söyledi. TÜİK’ün açıkladı Ağustos ayında Tarım –ÜFE’de yıllık artışın yüzde 41,07 olurken verilen fiyatın geçen yıl verilen fiyatın yüzde 29,2 altında kalması, çiftçilerin üretim yapmayın anlamına geldiğini söyledi.

BİZ ÇİFTÇİYİZ Grubu Başkanı Ömer Demir, kendisinin sahada olduğunu çiftçilerin bu açıklanan fiyatlara çok öfkeli olduklarını söyledi. Çiftçiler Kayseri Şeker Fabrikası ve iştiraklerinin gerçek sahibinin çiftçi olduğunu söyleyerek bunların amaçlarının çiftçileri batırmak mı olduğunu söyledi…

BİZ ÇİFTÇİYİZ Grubu Başkanı Ömer Demir ayrıca açıklanacak olan pancar bedelinin 3.000 TL/TON’dan aşağı açıklanması asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Beklentiler altında açıklanacak pancar fiyatının hesabını ise Bölge Pancar Çiftçisi ilk seçimli Genel Kurulda hesabını soracak dedi…

Son olarak Kayseri Şeker'e seslenen BİZ ÇİFTÇİYİZ Grubu Başkanı Ömer Demir mısır silajına verilen fiyatın revize edilerek çiftçilerimizin beklentileri doğrultusunda en azından Tarım –ÜFE’de yıllık artışı oranında yani yüzde 41,07 zam yapılarak 3.287 TL/TON yükseltilmesini söyledi…