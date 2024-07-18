Mix'in eski ve yeni sahiplerinin kira davası

Kayseri’de bulunan Mix AVM, 2018 yılında Başyazıcı Gayrimenkul AŞ’den Ziraat Bankası’na devredilmişti. 3 Nisan 2024 tarihinde HESTAŞ Madencilik tarafından satın alındı. AVM’de bulunan perakendecilerle ilgili açıklama yapan

HESTAŞ Madencilik: "Mix AVM’yi satın aldıktan sonra Ziraat Bankası tarafından Başyazıcı Gayrimenkul AŞ'nin AVM’de işgalci olduğunu bize yazılı olarak ifade edildi. Başyazıcı Gayrimenkul AŞ, yetkilendirilmemelerine rağmen AVM de bulunan perakendecilerden kira toplamaya çalışıyor. Oysa kira bedellerinin perakendecilerin başvurusu üzerine HESTAŞ'a yatırılması gerektiğine mahkemece defalarca karar verildi. Başyazıcı Gayrimenkul AŞ, buna rağmen kendilerine kira ödemeyen perakendecilere icra takibi başlattı. Bizim AVM'de bulunan perakendecilerle herhangi bir sorunumuz yok. HESTAŞ Madencilik tarafından yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.