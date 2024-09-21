Motokurye araç ile çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri'de, seyir halindeki bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek motokurye ile çarpıştı. Sağlık ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine beğlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motokurye ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobilde küçük çaplı hasar meydana gelirken, kuryenin yaralandığı bildirildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.