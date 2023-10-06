Motorine büyük indirim bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 84 kuruş indirim bekleniyor. 

PAYLAŞ
  • 06.10.2023 05:21
  • Güncelleme: 06.10.2023 05:21
Motorine büyük indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden olan motorine yarın gece yarısından (7 Ekim 2023 00:00) itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 84 kuruş indirim beklentisi oluştu. 
Şu anda 41 lira 12 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı indirim uygulandıktan sonra 38 lira 28 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 35,68 TL
Motorin (dizel): 41,12 TL (indirim uygulanmadan)
LPG: 18,49 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı

Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

3
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

4
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

5
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

6
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Motorine büyük indirim bekleniyor

Motorine büyük indirim bekleniyor

DAHA FAZLA
Kayseri Polisi 10 Bin Üniversiteliyi Bilgilendirdi

Kayseri Polisi 10 Bin Üniversiteliyi Bilgilendirdi

Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 2 yaralı

Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 2 yaralı

Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi