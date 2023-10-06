Motorine büyük indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden olan motorine yarın gece yarısından (7 Ekim 2023 00:00) itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 84 kuruş indirim beklentisi oluştu.

Şu anda 41 lira 12 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı indirim uygulandıktan sonra 38 lira 28 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 35,68 TL

Motorin (dizel): 41,12 TL (indirim uygulanmadan)

LPG: 18,49 TL.