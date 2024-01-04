Motorine indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine dün 2 lira 17 kuruşluk bir zam gelmişti. Zamla birlikte motorin 40 lira 37 kuruşa yükselmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan zamdan sonra bugün gece yarısından itibaren (05.01.2024 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim beklentisi oluştu. İndirimle beraber şu anda 40 lira 37 kuruştan satılan motorinin litresi 39 lira 96 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,79 TL

Motorin (dizel): 40,37 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 19,56 TL.