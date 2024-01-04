Motorine indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine dün 2 lira 17 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre zam sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 41 kuruşluk bir indirimin gelmesi bekleniyor. 

PAYLAŞ
  • 04.01.2024 12:05
  • Güncelleme: 04.01.2024 12:05
Motorine indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine dün 2 lira 17 kuruşluk bir zam gelmişti. Zamla birlikte motorin 40 lira 37 kuruşa yükselmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan zamdan sonra bugün gece yarısından itibaren (05.01.2024 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim beklentisi oluştu. İndirimle beraber şu anda 40 lira 37 kuruştan satılan motorinin litresi 39 lira 96 kuruşa düşecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 37,79 TL 
Motorin (dizel): 40,37 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 19,56 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi 2023 yılı ilk 3 çeyreğinde en çok yapı ruhsatı veren ikinci belediye oldu

Melikgazi 2023 yılı ilk 3 çeyreğinde en çok yapı ruhsatı veren ikinci belediye oldu

Kayserispor - Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek

Kayserispor - Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek

Kayak sevinci öğrencileri mutlu etti

Kayak sevinci öğrencileri mutlu etti

Başkan Cabbar'dan duygusal klip

Başkan Cabbar'dan duygusal klip

Kayseri'de yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

''Alçak-Aşağılık-Şerefsiz''e suç duyurusunda bulunuldu

''Alçak-Aşağılık-Şerefsiz''e suç duyurusunda bulunuldu

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

5
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

6
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sahte plaka imalathanesine' operasyon: 1 gözaltı

'Sahte plaka imalathanesine' operasyon: 1 gözaltı

Kar Fırtınaları Kulübü 2024 sezonu açılış töreni gerçekleşti

Kar Fırtınaları Kulübü 2024 sezonu açılış töreni gerçekleşti

DAHA FAZLA
Yerel seçim seçmen listeleri askıya çıktı

Yerel seçim seçmen listeleri askıya çıktı

Kayseri'nin ilk terör şehidinin ailesinden Vali Çiçek'e ziyaret

Kayseri'nin ilk terör şehidinin ailesinden Vali Çiçek'e ziyaret

ERÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Başkan Büyükkılıç, Hisarcık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Hisarcık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Polisi şehit eden sanık hakim karşısına çıktı

Polisi şehit eden sanık hakim karşısına çıktı