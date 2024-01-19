Motorine zam bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 3 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

Motorine zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (20 Ocak 2024- 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 3 kuruşluk zam beklentisi oluştu. 40 lira 16 kuruştan satılan motorinin litresi fiyat artışıyla birlikte 41 lira 19 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 38,02 TL,
Motorin (dizel): 40,16 TL (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 20,16 TL

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